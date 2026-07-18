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Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 19 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este domingo contempla un juego.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 19 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 19 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Visionhaus

Hoy, domingo 19 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a la disputa de la Copa del Mundo.

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España vs. Argentina

La programación del Mundial 2026 hoy 19 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva York, donde hispanos y trasandinos se verán las caras por segunda vez en una cita planetaria.

La “Albiceleste” va por su cuarta estrella y la defensa de su trofeo en Qatar 2022, mientras que el elenco de Luis de la Fuente espera sumar su segundo título en la máxima cita planetaria.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Paramount+ y Disney+.

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