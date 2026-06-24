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AUDIO. Corfuch define fecha para elecciones de su nueva directiva: “Buscamos recomponer la base social de los hinchas de la U”

En diálogo con ADN Deportes, Reinardo Gajewski entregó detalles de la asamblea de la reactivada Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Reinardo Gajewski. secretario general de la Corfuch

Reinardo Gajewski. secretario general de la Corfuch

03:57

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Luego que en enero se concretó su reactivación, la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH) sigue avanzando a nivel organizativo.

Durante la noche de este martes, en el Liceo Manuel de Salas, se concretó la asamblea ordinaria que tenía claros objetivos en torno a su recomposición como organismo.

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“En esta asamblea ordinaria los socios conocieron las actividades en pro de la reactivación desde 2023 y acordamos la validación de los registros, cómo los que estaban en los registros de 1998 y 2005 pagaron sus cuotas para pasar a ser socios activos. También se incorporó a los nuevos socios con una cuota. Fijamos elecciones para diciembre de 2026″, explicó, en diálogo con ADN Deportes, Reinardo Gajewski, Secretario General de la CORFUCH.

“Buscamos recomponer la base social de sus hinchas, pretendiendo volver a ser un club que tiene una ligazón con la Universidad de Chile, que respeta sus valores y que pretende llevar otro tipo de actividades, no estamos limitados al fútbol. Tendremos que ser creativos en esa área, pero eso es trabajo para 2027″, recalcó, pensando en que Azul Azul es quien controla al club de fútbol, aunque cuestionado por todo lo relacionado con el Caso Sartor.

En ese contexto, la CORFUCH no descarta alianzas con la casa de estudios. “Nunca hemos estado en pugna con la universidad, yo egresé de allí. Venimos a servir a la U, no servirnos de la U. El acercamiento hay que ir viendo con calma, ver si somos útiles, pero será labor de la nueva directiva y lo que decidan. Esperamos todos estar en 2027 con todo, esa es la jugada”, cerró Gajewski en torno al presente de la orgánica que dió origen al fútbol profesional de la Universidad de Chile en 1934.

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