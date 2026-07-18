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Campeón en la Primera B del fútbol chileno sufre la pérdida de su hogar por el sistema frontal en el norte

Guillermo Orellana y su familia debieron ser rescatados por vecinos con tal de no sufrir daños físicos producto de un aluvión en Andacollo.

Carlos Madariaga

Campeón en la Primera B del fútbol chileno sufre la pérdida de su hogar por el sistema frontal en el norte

Campeón en la Primera B del fútbol chileno sufre la pérdida de su hogar por el sistema frontal en el norte / Pablo Ovalle Isasmendi

El mundo del fútbol en Chile no ha quedado ajeno al desarrollo del sistema frontal en la zona centro sur del país.

A la suspensión de la actividad en diversos niveles este fin de semana se suma también el daño directo a algunos de quienes protagonizan la actividad semana a semana.

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Es así como se supo del caso del portero Guillermo Orellana, quien fuera campeón de la Primera B siendo parte de los planteles de la Universidad de Concepción en 2012 y de Coquimbo Unido en 2021.

Quien desde 2024 es parte de Provincial Ovalle, elenco de la Segunda División, sufrió la pérdida de su hogar en el sector de Peñón Alto, en Andacollo.

Esto producto de un aluvión de barro, piedras y sedimentos que arrasaron con su vivienda, debiendo ser auxiliado por vecinos que pudieron ayudarlo a él y su familia a evacuar, evitando daños físicos.

“En momentos tan difíciles como este, queremos hacerles llegar toda nuestra fuerza y acompañamiento, con la esperanza de que puedan salir adelante junto al cariño de sus seres queridos y de toda la familia del Ciclón“, expresaron en Provincial Ovalle, a través de sus redes sociales, lamentando el duro momento que atraviesa Guillermo Orellana producto del sistema frontal en Chile.

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