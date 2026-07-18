“No alcanza”: autoridades regionales cuestionan fondo de emergencia del Gobierno para la reconstrucción

17 de julio de 2026 / COQUIMBO Debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, un velero y una barcaza terminaron varados en Playa Grande de La Herradura, en la comuna de Coquimbo, producto del fuerte oleaje y las adversas condiciones meteorológicas. FOTO: IGNACIO RAMÍREZ / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La magnitud de los daños provocados por el sistema frontal abrió un nuevo flanco para el Gobierno. Mientras el Ejecutivo anunció el uso del fondo de emergencia del 2% para enfrentar la contingencia, autoridades regionales advirtieron que esos recursos son insuficientes para responder a la reconstrucción que dejarán las lluvias.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, fue uno de los más críticos con el mecanismo. A través de un mensaje público, sostuvo que la región enfrenta una emergencia que “supera ampliamente” su capacidad financiera y pidió al Ejecutivo decretar zona afectada por catástrofe para acceder a recursos extraordinarios.

“El 2% del Gobierno Regional no basta. Son cerca de $2 mil millones para las 15 comunas. Esto no alcanza ni para reponer uno de los puentes caídos o reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas”, afirmó.

El jefe comunal enfatizó que esos fondos provienen del propio presupuesto de inversión regional y no corresponden a recursos nuevos.

“No le pidan a la región de Coquimbo que se reconstruya sola. El Estado tiene las herramientas, lo que falta es la decisión de usarlas”, agregó.

Los reparos también fueron compartidos por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, quien advirtió en Radio ADN que el fondo disponible en su región asciende a cerca de $1.700 millones para todo el año y que una parte importante ya fue comprometida en las primeras ayudas a los municipios. A su juicio, ese monto difícilmente permitirá enfrentar la etapa de reconstrucción, por lo que planteó la necesidad de evaluar un estado de catástrofe que facilite la llegada de mayores recursos.

Las críticas contrastan con lo señalado previamente por el Presidente José Antonio Kast, quien explicó que el fondo busca agilizar la entrega de ayuda inmediata y que el monto disponible dependerá del presupuesto de cada gobierno regional y del nivel de daños que deje la emergencia.