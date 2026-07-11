Escándalo en Argentina: La millonaria cifra que pagó Boca para concretar el regreso más polémico de los últimos tiempos

Finalmente, luego de varias idas y vueltas que mantuvieron en vilo al fútbol argentino, Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza llegaron a un acuerdo total: Sebastián Villa volverá a vestirse con la camiseta azul y oro.

El club de La Ribera desembolsará 6,5 millones de dólares por la totalidad del pase del atacante colombiano, quien concreta su retorno exactamente tres años después de haberse marchado en medio de un complejo cruce de denuncias judiciales.

Los rumores de su traspaso terminaron de confirmarse cuando se constató que el futbolista no formaba parte de la delegación de la “Lepra” mendocina que viajó a Córdoba para disputar el encuentro ante Tigre por la Copa Argentina.

Antes de firmar su nuevo vínculo contractual por los próximos cuatro años, Villa deberá someterse a la revisión médica de rigor en Buenos Aires. Una vez superada, se incorporará de inmediato a la fase final de la pretemporada del plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena.

El “Vasco” evaluará la condición física y futbolística en la que llega el colombiano para determinar si lo incluye en la convocatoria para el debut del semestre ante Sarmiento de Junín, programado para el próximo jueves 16 de julio en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la Copa Argentina.

En caso de no llegar a punto, su estreno oficial se postergaría para el jueves 23 de julio, cuando Boca enfrente a O’Higgins de Chile en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El deseo del jugador y un retorno que divide aguas

La postura del atacante fue una pieza clave para destrabar el conflicto. A través de constantes guiños en sus redes sociales, contactos informales con Juan Román Riquelme y la firme intención de pisar nuevamente La Bombonera, Villa presionó para acelerar el desenlace de la operación.

Sin embargo, su regreso no pasa desapercibido para el Mundo Boca. En su primer ciclo (2018-2023), el delantero registró números destacados con 172 partidos, 29 goles, 32 asistencias y 7 títulos obtenidos.

Pese a su gran rendimiento deportivo, la condena judicial por violencia de género que arrastra, su salida en conflicto con el Consejo de Fútbol y los antiguos acercamientos con River Plate mantienen a la parcialidad xeneize profundamente dividida ante esta segunda oportunidad.