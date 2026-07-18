Palestino pierde a uno de sus titulares: se va a préstamo a Argentina / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Palestino ha tenido un 2026 más que exigente, considerando que no solo debió afrontar los tres torneos en Chile, sino también la Copa Sudamericana.

En esa acumulación de encuentros, destacó la presencia del volante argentino Julián Fernández, quien disputó 27 encuentros en el año, entre la Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y el torneo continental.

Sin embargo, de manera sorpresiva, los árabes anunciaron la salida del jugador de 31 años por el resto del año.

Esto tras llegar a acuerdo para que Julián Fernández saliera de Palestino para ser refuerzo de Atlético Tucumán.

Eso sí, el detalle es que el trasandino jugará solo el segundo semestre en el torneo, pues su vínculo será solo hasta diciembre y sin opción de compra, por lo que tendrá que volver al elenco tetracolor de cara a 2027.