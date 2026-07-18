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“Me sorprendí con esta noticia”: la desconocida gira por Chile que protagonizó el hoy DT de España

En ADN Deportes recordamos la presencia de Luis de la Fuente jugando una serie de amistosos en suelo nacional junto al Sevilla, hace 36 años.

Carlos Madariaga

Patricio Barrera

“Me sorprendí con esta noticia”: la desconocida gira por Chile que protagonizó el hoy DT de España

“Me sorprendí con esta noticia”: la desconocida gira por Chile que protagonizó el hoy DT de España / Getty Images / El Mercurio

Luis de la Fuente es referencia obligada en España al clasificar a su selección a la segunda final de su historia en un Mundial y este domingo buscará el trofeo enfrentándose a Argentina.

Sin embargo, más allá de su exitoso presente como entrenador, también hizo carrera en el césped, jugando como lateral izquierdo durante la década de los 80 y90.

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Es así como Luis de la Fuente tuvo diversas participaciones en clubes como Athletic de Bilbao, Alavés y el Sevilla, teniendo la chance de jugar en Chile defendiendo la camiseta del elenco del Nervión.

El hoy DT de España fue parte de la gira que hizo el cuadro sevillista por Sudamérica en 1990, incluyendo Chile, donde jugaron cinco partidos.

Sevilla le ganó 4-1 a Deportes Arica (18 de mayo) y 1-0 a Naval de Talcahuano (20 de mayo), además de imponerse 2-1 a Santiago Wanderers el 29 de mayo. En ese último encuentro jugó Antonio Sepúlveda, que se sorprendió con el hecho de haber compartido cancha con el DT hispano.

“Tuve la suerte de participar del partido, aunque no me acuerdo de los nombres, pero es importante saber que jugamos contra el que hoy es entrenador de España. A Antoñito le cambié la camiseta y es una de las más importantes que tengo de recuerdo”, aseguró el exdelantero en ADN Deportes.

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Sevilla recién perdería en suelo nacional el 31 de mayo, cuando cayeron 2-1 ante Unión Española.

Eso si, cerraron su paso por Chile el 2 de junio con un triunfo 3-2 ante la selección del cobre, elenco que reunió a jugadores de Cobreloa, Cobreandino, Cobresal y O’Higgins"

“Nelson Acosta era el técnico y me llevó. Me sorprendí con esta noticia, no tenía el recuerdo de haber jugado contra el técnico de España. Es una sorpresa grata. Ahora, mañana voy por el último tango de Messi y que gane Argentina”, recordó en ADN Deportes quien fuera parte de aquel peculiar plantel, Gabriel “Coca” Mendoza, en torno al hecho de haber compartido cancha, insospechadamente, con quien, más de tres décadas después, es protagonista con España del Mundial 2026.

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