Solo restan dos días para que el Mundial 2026 llegue a su fin, con la disputa de la final entre Argentina y España el domingo 19 de julio, donde Donald Trump nuevamente será protagonista.

De hecho, el presidente de Estados Unidos será quien entregue la Copa del Mundo a los ganadores, estando presente nuevamente en un histórico del fútbol, del cual parece no querer alejarse.

Este viernes, el mandatario se reunión con Gianni Infantino, timonel de la FIFA, en la Trump Tower, para evaluar inconvenientes que podrían afectar a la final del domingo. En aquel contexto, aprovecharon para hablar públicamente de la organización de la competencia y también bromearon con una posible vuelta del Mundial a EE.UU.

“Queremos organizar otra Copa del Mundo en Estados Unidos, esta vez sin México ni Canadá. Podríamos traer a otro país”, afirmó el controversial político.

Acerca de que nación podría ser la otra sede, afirmó en tono de broma: “Podría ser China, así tienen un vuelo agradable y corto entre partidos. A los jugadores les encantaría”.