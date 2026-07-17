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VIDEO. Recrean con IA el Mundial de 1962 y el resultado es sorprendente: emocionará a todo Chile

A horas de una nueva final de la Copa del Mundo, la productora audiovisual DosZeis estrenó un emotivo cortometraje para revivir uno de los mayores hitos del fútbol nacional.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

DosZeis

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A horas de una nueva final de la Copa del Mundo, la productora audiovisual DosZeis estrenó un emotivo cortometraje para revivir uno de los momentos más importantes de la historia del deporte chileno: el Mundial de 1962.

La pieza, titulada “SESENTAYDOS, La Memoria Vuelve a Jugar”, tiene una duración de cuatro minutos y recrea la histórica Copa del Mundo que albergó nuestro país a través de la mirada de un joven Julio Martínez en sus primeros años como reportero.

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El trabajo combina herramientas de inteligencia artificial con un relato basado en antecedentes históricos, con el fin de volver a conectar con una época marcada por uno de los mayores hitos del fútbol nacional.

“A través de un extenso trabajo de investigación, restauración y recreación con Inteligencia Artificial, devolvemos el color, el movimiento y la emoción a imágenes que permanecieron inmóviles durante más de 60 años. No buscamos reemplazar la historia, sino acercarnos a ella desde una nueva mirada, permitiendo que las nuevas generaciones puedan sentir, por un instante, la intensidad de aquel Mundial que marcó para siempre la identidad de Chile", se lee en la descripción del cortometraje disponible en el canal de YouTube de DosZeis.

“Este proyecto también rinde homenaje a Julio Martínez Prádanos, una de las voces más emblemáticas e inolvidables del periodismo deportivo chileno. Su relato acompañó a millones de chilenos y fue testigo directo de la histórica Copa Mundial de 1962″, agrega.

Revisa el cortometraje completo

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