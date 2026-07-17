En medio de uno de los sistemas frontales más intensos de las últimas décadas, la comuna de Maipú se encuentra en un estado de despliegue crítico en terreno.

El alcalde de la comuna abordó la compleja situación habitacional y vial que sufren diversos barrios de la zona, llamando a la calma de la población y saliendo al paso de informaciones erróneas que circulaban en redes sociales respecto al estado de la infraestructura hidráulica local.

La máxima autoridad comunal desmintió categóricamente el colapso del Canal Santa Marta, explicando que el flujo al límite responde al diseño de ingeniería de la obra de entubamiento inaugurada esta semana.

“Es importante aclarar que el Canal Santa Marta no se ha desbordado. Si no existiese la obra de entubamiento, esto se habría desbordado hace rato y tendríamos por Camino a Melipilla imágenes de un verdadero río con buses flotando, como ocurrió en enero”, precisó.

El jefe comunal detalló que la estructura cuenta con un sistema de bypass subterráneo paralelo que funciona como aliviadero. Este mecanismo se activa automáticamente derivando el excedente de agua una vez que el canal tradicional alcanza su capacidad máxima, evitando así que el agua ingrese a los sectores residenciales aledaños.

Camino a Melipilla: El problema de fondo

Pese a que el tránsito vehicular en Camino a Melipilla no ha sido interrumpido, la autoridad comunal enfatizó que el entubamiento del canal no soluciona el problema histórico de inundaciones en el sector. “Camino a Melipilla no tiene un sistema de colector de aguas lluvias, por tanto, cada vez que llueve se convierte en un río”, advirtió.

Ante este diagnóstico, el municipio confirmó que ya existe un compromiso formal con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para dotar a la emblemática avenida de un sistema de colectores definitivo.

Asimismo, recordó que la obra del Canal Santa Marta recién completó su primera fase, quedando pendientes dos etapas técnicas adicionales para extender el entubamiento hasta su desembocadura en el Río Mapocho.

El edil reconoció que los equipos de emergencia municipales se encuentran operando al límite de sus capacidades operativas debido a la alta demanda y al temor latente de los vecinos, recordando que en el frente de mal tiempo de enero pasado más de 2.000 familias maipucinas sufrieron la pérdida total de sus bienes materiales.

“Ha caído más agua en la ciudad de la que había caído en 15 o 20 años. Tenemos barrios anegados y familias angustiadas, pero el Estado está desplegado junto a los ministerios, la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional. Ningún funcionario público se va a ir a acostar hoy hasta que no tengamos la situación controlada”, declaró la autoridad, confirmando además que ya se encuentran habilitados albergues municipales en caso de requerirse evacuaciones preventivas durante la noche.