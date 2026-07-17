“Sé que me quieren”: Vozinha y su diálogo con hincha chileno ante su eventual llegada a Colo Colo / Simon Stacpoole/Offside

A medida que pasan las horas, continúan aumentando los rumores y el interés ante la chance de que Colo Colo pueda sumar a su plantel al portero Vozinha.

El arquero de Cabo Verde es jugador libre y puede negociar con cualquier club del planeta con tal de continuar jugando a sus 40 años.

Con más de 29 millones de seguidores en Instagram, Vozinha es toda una sensación, cuestión que lo llevó a ser parte de un particular evento: el “Fanatics Fest”, el festival para hinchas más importante del mundo, donde hay experiencias para los aficionados y artículos de colección.

Allí es donde también estuvo presente un chileno, Alejandro Burgos, conocido en el mundo del coleccionismo como “Crack Hunter”, parte de la casa de subastas deportivas Dream Auctions.

“Ando de paseo en Nueva York y lo cuadré con los eventos que pasarían estos días, sobre todo el “Fanatics Fest”. Pude tener una foto con Scottie Pippen, Mike Tyson, Allan Iverson, además de futbolistas como Griezmann y Kaká (...) Acá se ven las nuevas y más grandes tendencias en el coleccionismo, que también es importante para ver cómo las aplicamos en la casa de subastas", comentó en diálogo con ADN Deportes antes de entrar en el detalle de su contacto con Vozinha.

“Conseguí un ticket para estar en el meet and greet con él. Es muy humilde, estaba con jeans desgastados, parecía cualquier cosa menos uno de los mejores arqueros del Mundial”, dijo “Crack Hunter”, quien pudo comentarle al jugador de Cabo Verde sobre su chance de jugar en Colo Colo.

“Cuando lo saludo, le dije que era chileno y me contestó en portugués. Le dije que era colocolino y que mi equipo te quiere contratar. Me dijo textual “sí, sé que me quieren, hay que ver”. “Ándate al campeón”, le repliqué, me respondió con una sonrisa", cerró Alejandro Burgos en ADN Deportes ante su particular encuentro con Vozinha.