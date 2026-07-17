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Infantino y la Casa Blanca se reúnen de urgencia por emergencia ambiental que amenaza la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA se reunirá en la Trump Tower con colaboradores del presidente de Estados Unidos, donde evaluarán los riesgos de jugar el partido bajo el humo que han provocado incendios forestales en Canadá.

Javier Catalán

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Este domingo 19 de julio se disputará la final del Mundial 2026, donde Argentina y España medirán sus fuerzas para consagrar a la mejor selección del planeta, pero antes del inicio del compromiso, hay una emergencia que mantiene en alerta a la FIFA.

Se trata de los más de 120 incendios forestales que están afectando en estos momentos sectores en Canadá, cuyos humos, producto del viento, han cubierto los cielos de Nueva York, sede de la final de la Copa del Mundo.

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Getty Images / Gary Hershorn

Es por esto que, en horas de este viernes, Gianni Infantino y Donald Trump se reunirán en la Trump Tower para discutir los riesgos para la salud que podría tener disputar el encuentro bajo estas adversas condiciones.

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Por el momento, reportes sobre la calidad del aire para East Rutherford, localidad donde se jugará la final el domingo, indican que es posible realizar el evento, sin embargo, mientras los incendios forestales no consigan ser controlados, la condiciones pueden seguir variando.

Hasta ahora, desde Estados Unidos indican que es poco probable que el choque entre Argentina y España pueda ser suspendido. De hecho, se estiman temperaturas de hasta 28° Celsius, clima ideal, en consideración a otros partidos del Mundial.

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