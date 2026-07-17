Declaran Alerta Roja en María Pinto por riesgo inminente de desborde del Canal Mercedes y activación de quebradas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) Metropolitana declaró Alerta Roja para la comuna de María Pinto debido a la grave amenaza de desborde del Canal Mercedes y a la activación de diversas quebradas en la zona, fenómenos provocados por el intenso sistema frontal que afecta a la región.

La medida, adoptada en coordinación directa con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, se mantendrá vigente a contar desde est viernes y hasta que las condiciones meteorológicas y de terreno así lo ameriten.

Las autoridades locales informaron que la situación ha generado un escenario de alto riesgo para la población residente, concentrando la preocupación en tres puntos críticos de la comuna.

De acuerdo con los informes técnicos del organismo de emergencia, las localidades que presentan un peligro inminente para las familias y sus viviendas son Améstica, Santa Emilia y Baracaldo.

Con la declaración de la Alerta Roja, el Gobierno y los servicios de emergencia activaron de forma inmediata la movilización de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios y disponibles.

El objetivo de este despliegue extraordinario es actuar con rapidez en terreno para mitigar el avance del agua, resguardar las vidas de los habitantes de los sectores afectados y controlar una situación que mantiene una alta severidad y extensión territorial.