Messi habla por primera vez de su histórica foto con Lamine Yamal antes de la final del Mundial: “Es una locura”

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi habló por primera vez de la imagen que se viralizó en redes sociales durante las últimas horas: la fotografía en la que aparece bañando a Lamine Yamal cuando el español era apenas un bebé.

El capitán de la “Abiceleste” se refirió al tema durante su participación en la Fanatics Fest New York City, en un panel moderado por figuras del deporte como Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Kevin Durant, del que también participaron Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez.

La consulta llegó justamente de Brady, quien le preguntó por aquella imagen. “Esa foto es una locura. Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo, la verdad es que es una locura”, respondió Messi.

El astro argentino también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal y agregó: “Es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y le deseo lo mejor. Es un referente mundial con 19 años y tiene toda la carrera por delante. Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros daremos lo máximo para que no sea esta vez”.

“Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene un gran juego, no solo a él, pero nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó.

DIBU TODOTERRENO



El arquero de la Scaloneta le traduce en directo la pregunta de Tom Brady a Lionel Messi sobre Lamine Yamal y la histórica foto donde lo bañaba de niño.#MundialEnDsports #DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nOSL8N7iGU — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026