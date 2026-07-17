Presidente Kast llama a aprobar la megarreforma: “No hay que dilatar más este proyecto”

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El Presidente José Antonio Kast abordó en ADN Hoy el avance de la denominada megarreforma, iniciativa que entrará a su tercer trámite legislativo tras ser aprobada por el Senado.

El Mandatario destacó que el proyecto busca financiar la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios y, al mismo tiempo, impulsar la inversión y la creación de empleos mediante cambios tributarios y regulatorios.

Kast sostuvo que la propuesta permitirá destinar recursos a Valparaíso, Ñuble y Biobío, junto con mejorar las condiciones para el desarrollo económico. “Nuestra meta es clara: volver a recuperar la inversión y recuperar las fuentes laborales en Chile”, afirmó.

Presidente Kast pide respaldo transversal a la megarreforma

El jefe de Estado espera que la Cámara de Diputadas y Diputados vote el proyecto el martes, pese a las advertencias de sectores opositores que evalúan acudir al Tribunal Constitucional.

Por lo mismo, el Presidente llamó a los parlamentarios a no retrasar la tramitación y aseguró que el empleo es una de las principales preocupaciones de su administración. “No hay que dilatar más este proyecto de reconstrucción y hay que dar certezas a grandes inversionistas de que Chile vuelve a ser un país confiable para invertir”, señaló.

Aunque reconoció el derecho de la oposición a utilizar las herramientas jurídicas disponibles, Kast pidió evaluar las prioridades económicas del país. “Para nosotros, la prioridad es la inversión y, de la inversión, pasar al empleo”, enfatizó.

Captura de “El Rana”

Durante la entrevista, el Mandatario también se refirió a la captura de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, último prófugo investigado por el homicidio del cabo Eugenio Naín.

El operativo dejó a dos funcionarios policiales heridos, entre ellos el cabo Marcos Cosme, quien se encuentra en riesgo vital debido a las lesiones sufridas en su rostro.

Kast aseguró que las diligencias no terminarán con la detención del sospechoso y anunció una ofensiva contra su red de apoyo. “Vamos a ir tras los encubridores, tras los cómplices de estos asesinos y terroristas”, afirmó.

Asimismo, instó a quienes hayan protegido u ocultado a los detenidos a presentarse ante la justicia, advirtiendo que el Gobierno buscará recuperar plenamente la vigencia de la ley.