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¿Qué pasa si un auto me moja en la calle durante la lluvia? Estas son las sanciones que arriesgan los conductores en Chile

La Ley de Tránsito establece que los automovilistas deben evitar salpicar agua a peatones cuando exista agua acumulada en la calzada.

Cristóbal Álvarez

¿Qué pasa si un auto me moja en la calle durante la lluvia? Estas son las sanciones que arriesgan los conductores en Chile

Con la llegada de las lluvias y las calles anegadas, es habitual que algunos peatones terminen mojados luego de que un vehículo atraviese un charco a alta velocidad. Sin embargo, esta conducta no solo puede ser denunciada, sino que también está sancionada por la Ley de Tránsito en Chile.

La normativa establece que los automovilistas deben conducir con precaución cuando exista agua acumulada en la calzada, procurando no perjudicar a quienes circulan por las veredas o en otros medios de transporte.

En concreto, el artículo 118 de la Ley de Tránsito señala que, cuando haya agua en el camino, el conductor debe evitar que esta moje la acera, a los peatones o a las personas que circulen en ciclos.

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Por esta razón, un automovilista que atraviese un charco de manera imprudente y salpique agua o barro a una persona puede ser denunciado ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.

¿Cómo denunciar a un conductor que moja a un peatón?

Para presentar una denuncia, es importante recopilar la mayor cantidad de antecedentes que permitan identificar al vehículo y acreditar lo ocurrido.

Entre los datos que pueden servir se encuentran la patente, marca, modelo y color del automóvil, además del lugar, la fecha y la hora del incidente.

También pueden presentarse fotografías, videos o declaraciones de testigos que hayan presenciado el momento en que el vehículo mojó al peatón.

¿Cuál es la multa por mojar a peatones en Chile?

Esta conducta es considerada una infracción menos grave a la Ley de Tránsito y contempla una multa de entre 0,5 y 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Considerando que la UTM de julio de 2026 alcanza los $71.649, la sanción puede fluctuar aproximadamente entre $35.825 y $71.649, dependiendo de lo que determine el Juzgado de Policía Local.

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