Sistema frontal deja tres fallecidos y 466 albergados: Senapred advierte que este viernes será el peak de las lluvias

El intenso sistema frontal que afecta a diez regiones de Chile deja hasta este viernes tres personas fallecidas, siete lesionadas y 79 damnificadas, según el balance actualizado del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Las víctimas fatales se registraron en las comunas de Negrete, Temuco y Cerro Navia.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, detalló que “se han registrado tres personas fallecidas, siete lesionadas y 79 personas damnificadas correspondientes a las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins”.

A ello se suman cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con afectación menor y otras 330 que permanecen en evaluación.

Senapred anticipa el peak del sistema frontal

La autoridad también confirmó que existen 466 personas albergadas, principalmente debido a evacuaciones preventivas efectuadas en asentamientos precarios de la Región Metropolitana. Asimismo, se contabilizan 158 personas aisladas, la mayoría en Coquimbo, debido a la activación de quebradas y la interrupción de caminos.

“Las principales afectaciones han estado concentradas en anegamientos por concentración de aguas lluvias, voladuras de techumbres, caída de árboles y cortes de ruta, principalmente por el viento en regiones del sur”, explicó Cebrián.

Durante la emergencia se han enviado seis mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar evacuaciones en sectores expuestos.

La directora de Senapred advirtió que las próximas horas serán especialmente complejas en la zona centro-norte. “Probablemente vamos a experimentar el peak de precipitaciones en este tramo entre Coquimbo y O’Higgins de este sistema frontal”, anticipó, reiterando el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado por canales oficiales.

Además, se realizará una nueva mesa técnica encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de revisar la evolución de las lluvias, coordinar los recursos desplegados y evaluar eventuales medidas adicionales en las regiones más afectadas.