Detención de “El Rana”: los audios claves que delataron al prófugo capturado por el homicidio del cabo Naím

Un riesgoso operativo policial desarrollado este miércoles en el sector Punucapa de Valdivia culminó con la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido en el ámbito delictual como “El Rana”. El sujeto es apuntado por las autoridades como uno de los autores del homicidio del cabo Eugenio Naín, perpetrado en octubre de 2020. Como consecuencia de las complejas maniobras de captura, dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos.

De acuerdo a los registros policiales, el detenido, nacido en diciembre de 1996, ya contaba con antecedentes previos por los delitos de hurto y desórdenes públicos. Su arresto marca un hito en la investigación de uno de los crímenes que mayor conmoción ha causado en la institución uniformada durante los últimos años.

La emboscada en la Ruta 5 Sur

Según la acusación formulada por la Fiscalía de La Araucanía, Cancino Tapia formaba parte de un grupo coordinado que preparó una trampa en la comuna de Padre Las Casas. El fallo condenatorio contra otros miembros de la banda detalla que, la mañana del 30 de octubre de 2020, los sujetos concurrieron concertados hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur con la intención de montar una barricada de neumáticos y enfrentarse a Carabineros.

Al lugar de los incidentes llegó una patrulla policial en la que se movilizaban el cabo Naín y el comandante Cristian Fernández. Los delincuentes abrieron fuego contra el vehículo institucional, lesionando gravemente al joven funcionario con una herida penetrante torácica que le causó la muerte. Por estos mismos hechos, Luis Tranamil ya fue condenado por la justicia y Francisco Painevilo Maldonado se encuentra formalizado.

Interceptaciones telefónicas claves

La captura de “El Rana” fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de inteligencia que se extendió por años. Durante la etapa investigativa, las interceptaciones telefónicas revelaron conversaciones informales de terceros que aseguraban explícitamente que “el Rana se habría pitiado al paco”, publica Emol.

Estos audios resultaron ser piezas fundamentales para los investigadores. Con esta información, el Ministerio Público logró identificar el apodo del sospechoso y, mediante un minucioso análisis de redes sociales y tráficos telefónicos, consiguió posicionarlo en el lugar exacto de la mortal emboscada, pavimentando el camino para su definitiva detención en la región de Los Ríos.