UDI y PNL piden al Gobierno presentar proyecto para eliminar el INDH: “Es un organismo capturado por los intereses ideológicos”

En medio del debate por la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que prepara el Gobierno, las bancadas de la UDI y del Partido Nacional Libertario (PNL) enviaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La anterior con el fin de solicitar que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que elimine el organismo, al considerar que una modernización sería insuficiente.

Los diputados sostienen que el instituto enfrenta un “progresivo deterioro de su legitimidad institucional” y una “evidente pérdida de imparcialidad y objetividad”, producto de un proceso de “captura y cooptación ideológica”.

En esa línea, aseguran que el INDH “se ha convertido en un organismo capturado por los intereses ideológicos de un sector político en particular, vinculado al Partido Comunista".

“Se requiere avanzar en su eliminación”

Como uno de los antecedentes, cuestionan el informe que el organismo emitió durante la tramitación del proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, donde advirtió que algunas sanciones podrían constituir una “criminalización de la expresión artística”.

A juicio de los parlamentarios, esa postura “evidencia una clara desconexión respecto de las preocupaciones ciudadanas” y termina “legitimando, al menos discursivamente, a quienes cometen dichas acciones”.

La carta también cuestiona la actuación del INDH durante el estallido social de 2019 y sus reparos a leyes de seguridad, como la Ley Nain-Retamal.

Por ello, los legisladores concluyen que “ya no basta con impulsar una reestructuración profunda del instituto“, sino que “se requiere avanzar en su eliminación", abriendo un debate sobre la continuidad de un organismo autónomo de esta naturaleza.