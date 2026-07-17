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VIDEO. Dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España y así reaccionó al enterarse: se quebró por completo

La FIFA compartió un video con la reacción del juez esloveno Slavko Vinčić tras ser elegido para dirigir la final de la Copa del Mundo.

Daniel Ramírez

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La FIFA anunció al árbitro que impartirá justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El elegido fue el juez esloveno Slavko Vinčić, quien protagonizó un emotivo momento al enterarse de que dirigirá el partido más importante del torneo, programado para este domingo en el MetLife Stadium, Nueva York.

La reacción del réferi fue compartida por la propia FIFA a través de un video en el que aparecen los árbitros candidatos para la final. Apenas escucha que su nombre es anunciado, Vinčić no logra contener la emoción, rompe en lágrimas y luego abraza a sus compañeros, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Esta será la cuarta presentación de Slavko Vinčić en el Mundial 2026. Durante el torneo ya dirigió los encuentros entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia, ambos por la fase de grupos, además del compromiso entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final.

Para la esperada final entre España y Argentina, el juez esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como jueces asistentes. En tanto, el jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro.

Revisa el video con la emotiva reacción de Slavko Vinčić

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