El fin de una era en las golosinas: M&M’s elimina dos emblemáticos colores por nueva normativa de salud / Agencia Getty

Los tradicionales chocolates M&M’s se preparan para enfrentar uno de los cambios más drásticos y visibles en sus más de 80 años de historia. La popular marca de confites, propiedad del gigante Mars, deberá eliminar definitivamente dos de sus clásicos colores en el mercado de Estados Unidos debido a una nueva regulación alimentaria.

La medida es consecuencia directa de las estrictas revisiones impulsadas por el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., a través de la iniciativa MAHA, la cual busca prohibir o evaluar el uso de aditivos y colorantes artificiales en los productos de consumo masivo. Ante esto, la empresa inició un proceso a contrarreloj para reemplazar los químicos por ingredientes de origen natural.

Según reveló un informe de The Wall Street Journal, el equipo científico de la compañía logró sustituir con total éxito la mayoría de los pigmentos. Utilizando ingredientes como remolacha y cúrcuma, consiguieron mantener los tradicionales chocolates de color rojo, verde, amarillo y naranja.

Los colores afectados

Sin embargo, la gran piedra en el zapato fueron los tonos azul y café , los cuales resultaron imposibles de replicar con la misma intensidad de forma natural.

Cerca del 25% del equipo de desarrollo se centró exclusivamente en rescatar el M&M azul usando espirulina. No obstante, el color no convenció a los directivos porque cambiaba de tonalidad según la exposición a la luz o el pH del chocolate.

Al no encontrar una alternativa natural que diera un tono idóneo, la compañía tomó la radical decisión de reducir su paleta de colores y sacar de circulación los M&M’s azules y cafés.

¿Llegará el cambio a Chile?

Por el momento, la eliminación de estos icónicos colores se aplicará de manera obligatoria en el mercado de Estados Unidos, donde rige la ofensiva sanitaria del gobierno.

Sin embargo, la industria se mantiene atenta a los próximos pasos de Mars, ya que no se descarta que la multinacional decida estandarizar la producción y aplicar la medida a nivel global para facilitar los procesos de fabricación y distribución en el resto de los países.