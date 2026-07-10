PriceSmart confirma el lugar de Santiago para su debut en Chile: ¿Cuándo y dónde abrirá el gigante estadounidense?

PriceSmart confirmó el lugar donde abrirá su primer club de compras por membresía en Chile, marcando así su debut oficial en el mercado local.

La conocida cadena estadounidense eligió Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, para instalar su primera operación en el país. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

El nuevo local tendrá una superficie cercana a los 9 mil metros cuadrados y será, además, el primer club de compras de la marca ubicado dentro de un centro comercial.

La compañía opera bajo un modelo de membresía anual, que permite a sus socios acceder a productos en formatos más convenientes. Su propuesta incluye marcas internacionales, productos locales, formatos diferenciados y Member’s Selection, su marca propia.

El formato estará orientado tanto a familias como a pequeños negocios. En otros mercados donde opera, una parte relevante de sus socios corresponde a pymes, emprendedores, restaurantes y comercios que usan el club como proveedor mayorista. No se trataría de un supermercado en el sentido tradicional.

PriceSmart tiene sede en San Diego, Estados Unidos, y actualmente opera 57 clubes en 12 países y un territorio estadounidense, con fuerte presencia en Centroamérica y el Caribe.

Con su llegada al sector oriente de la capital, la empresa inicia su expansión hacia Chile, mercado donde también evalúa nuevas ubicaciones para futuros locales.