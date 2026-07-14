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Famosa sandwichería estadounidense llega a Chile: ¿Dónde queda su primer local?

La cadena abrió debutó en el país y proyecta cinco nuevos espacios en la Región Metropolitana durante este año.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / EvgeniiAnd

Una famosa cadena estadounidense de sándwiches llegó oficialmente a Chile con la apertura de su primer local en la Región Metropolitana.

La marca inició su operación en el país tras un acuerdo de master franquicia entre Inspire Brands y Grupo FGS, operador local de Dunkin’.

Todo se trata de Jimmy John’s, sandwichería fundada en el año 1983.

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El primer local de Jimmy John’s en Chile está ubicado en el centro comercial Apumanque, en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Según se afirmó, el espacio es el punto de partida de su plan de expansión y durante este 2026 ya se proyecta la apertura de cinco locales en la capital.

“No podríamos haber encontrado un mejor franquiciado para lanzar Jimmy John’s en Chile”, señaló Michael Haley, presidente y director general Internacional de Inspire Brands.

La cadena opera más de 2.800 restaurantes en Estados Unidos, El Salvador, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y México. Con su llegada al territorio nacional, el país se transforma en su tercer mercado en América Latina.

La propuesta de Jimmy John’s se centra en sándwiches preparados al momento, con pan horneado en cada local cada cuatro horas, carnes y quesos laminados frente al cliente, verduras frescas cortadas a mano y opciones personalizables.

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