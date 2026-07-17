Pena en el mundo del cine: Muere Brenda Fricker, recordada actriz de “Mi pobre angelito 2″
La intérprete irlandesa ganó un Oscar por My Left Foot y marcó a generaciones con su papel de la Mujer de las Palomas en la aventura de Kevin McCallister en Nueva York.
Brenda Fricker, actriz irlandesa ganadora del Oscar y recordada por su papel en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió a los 81 años.
La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien informó que la intérprete falleció pacíficamente en Dublín, luego de un periodo de problemas de salud.
Fricker quedó grabada en la retina de todos los que vieron la aventura de Kevin McCallister en la Gran Manzana. Bricker asumió el rol de la Mujer de las Palomas.
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Sin embargo, su carrera fue mucho más amplia. En 1990 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por My Left Foot, película protagonizada por Daniel Day-Lewis, donde interpretó a la madre del escritor y pintor irlandés Christy Brown.
“Jamás volveremos a ver a alguien como ella”, señaló su representante en un mensaje de despedida, destacando el impacto que tuvo en el cine y la televisión.
Fricker también participó en producciones como Angels in the Outfield, So I Married an Axe Murderer, A Time to Kill y la serie Casualty, donde dio vida a Megan Roach.
La actriz nació en Dublín y desarrolló una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Aunque muchos la asociaron al clásico navideño protagonizado por Macaulay Culkin, su legado incluye papeles dramáticos, comedias familiares y producciones británicas e irlandesas.
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