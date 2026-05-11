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Ciencia revela cuántos gramos de chocolate hay que comer para obtener beneficios cardiovasculares

Los expertos citados en la investigación señalaron que la cantidad de cacao también es clave para obtener efectos positivos.

Javiera Rivera

Ciencia revela cuántos gramos de chocolate hay que comer para obtener beneficios cardiovasculares

Ciencia revela cuántos gramos de chocolate hay que comer para obtener beneficios cardiovasculares / Gabi Musat / 500px

El consumo de chocolate negro está asociado a beneficios para la salud cardiovascular, siempre que se trate de productos con alto porcentaje de cacao y en cantidades moderadas.

Según evidencia científica recopilada por la revista especializada Verywell Health, indicó que este alimento podría contribuir a mejorar la presión arterial y el perfil lipídico, gracias a su contenido de flavonoides y polifenoles.

Incluso, organizaciones como la Asociación Estadounidense del Corazón han señalado que los alimentos ricos en flavonoides podrían asociarse a una menor incidencia de eventos cardiovasculares.

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¿Cuántos gramos hay que comer al día?

Los efectos positivos se observarían con un consumo diario de entre 6 y 25 gramos de chocolate negro, equivalente aproximadamente a uno o dos cuadrados de una tableta.

Al respecto, los especialistas citados en la investigación advirtieron que para obtener estos beneficios el producto debe contener al menos 70% de cacao, ya que las versiones con menor pureza suelen incorporar más azúcar.

Finalmente, los expertos coinciden en que, si bien los resultados son prometedores, el chocolate negro debe considerarse un complemento dentro de un estilo de vida saludable y no un tratamiento en sí mismo.

ADN

Salud cardiovascular / Thanasis

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