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ADN Hoy. “No están preparadas para recibir lluvias intensas”: la advertencia del gobernador de Atacama por el sistema frontal

En conversación con ADN Hoy, Miguel Vargas expresó especial preocupación por Alto del Carmen ante el riesgo de activación de quebradas.

Ruth Cárcamo

“No están preparadas para recibir lluvias intensas”: la advertencia del gobernador de Atacama por el sistema frontal

“No están preparadas para recibir lluvias intensas”: la advertencia del gobernador de Atacama por el sistema frontal

09:10

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El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, abordó ADN Hoy el sistema frontal que afectará a la región desde la madrugada de este viernes y que, según los pronósticos, se extendería durante el fin de semana.

La autoridad regional explicó que la principal preocupación está centrada en la provincia del Huasco. “El último reporte de la Dirección General de Meteorología mencionaba cifras de hasta 120 milímetros durante este fin de semana. Eso es mucha agua”, sostuvo.

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No obstante, advirtió que la situación es especialmente delicada en la comuna de Alto del Carmen, ya que “es 100% rural, conformada por dos valles y muchas quebradas”.

“Activación de quebradas”

“Si consideramos, además, que la isoterma cero va a estar sobre los 2.000 metros, vamos a tener precipitaciones en prácticamente todas las localidades de esa comuna, y eso va a significar la activación de quebradas”, agregó.

En ese contexto, Miguel Vargas enfatizó que “son zonas que no están preparadas para recibir lluvias intensas”.

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