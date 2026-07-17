;

Andy Burnham confirmado como líder del Partido Laborista y se convertirá en nuevo primer ministro británico

Burnham, de 56 años, fue diputado entre 2001 y 2017, año en que se convirtió en alcalde del Gran Mánchester.

Agencia Xinhua

Andy Burnham confirmado como líder del Partido Laborista y se convertirá en nuevo primer ministro británico

Andy Burnham confirmado como líder del Partido Laborista y se convertirá en nuevo primer ministro británico / Stefan Rousseau - PA Images

Cambio de mando en el archipiélago británico: el Partido Laborista del Reino Unido anunció este viernes que Andy Burnham se ha convertido en su líder.

Se espera que el exalcalde de Gran Manchester sea nombrado primer ministro del país el próximo lunes, tras la dimisión oficial de Keir Starmer, según informaron medios británicos.

Burnham, de 56 años, fue diputado entre 2001 y 2017, año en que se convirtió en alcalde del Gran Mánchester, tras ganar los primeros comicios para ese puesto en la ciudad del norte de Inglaterra. Ocupó ese cargo hasta hace unas semanas.

Revisa también:

ADN

Burnham alcanza así el liderazgo al tercer intento y era el único aspirante al cargo de Starmer. Heredará la mayoría absoluta que el laborismo obtuvo en las elecciones generales de 2024.

“Es el honor de mi vida ser Líder del Partido Laborista. Seré un líder para cada región y nación en este gran país, y este Partido será descaradamente laborista en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos”, publicó en sus redes sociales.

Su reacción:

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad