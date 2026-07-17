Andy Burnham confirmado como líder del Partido Laborista y se convertirá en nuevo primer ministro británico / Stefan Rousseau - PA Images

Cambio de mando en el archipiélago británico: el Partido Laborista del Reino Unido anunció este viernes que Andy Burnham se ha convertido en su líder.

Se espera que el exalcalde de Gran Manchester sea nombrado primer ministro del país el próximo lunes, tras la dimisión oficial de Keir Starmer, según informaron medios británicos.

Burnham, de 56 años, fue diputado entre 2001 y 2017, año en que se convirtió en alcalde del Gran Mánchester, tras ganar los primeros comicios para ese puesto en la ciudad del norte de Inglaterra. Ocupó ese cargo hasta hace unas semanas.

Burnham alcanza así el liderazgo al tercer intento y era el único aspirante al cargo de Starmer. Heredará la mayoría absoluta que el laborismo obtuvo en las elecciones generales de 2024.

“Es el honor de mi vida ser Líder del Partido Laborista. Seré un líder para cada región y nación en este gran país, y este Partido será descaradamente laborista en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos”, publicó en sus redes sociales.

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