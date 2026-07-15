La exigente preparación de Colo Colo en su intertemporada en Colombia: “Hay que alcanzar nuevos niveles”

Colo Colo ya inició su intertemporada en Bogotá, Colombia, donde este sábado disputará un amistoso ante Millonarios como parte de su preparación para el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

El plantel albo estará cerca de una semana en tierras cafeteras, donde llevará a cabo exigentes jornadas de entrenamiento a triple turno. En ese escenario, Paolo Pacione, preparador físico del cuerpo técnico de Fernando Ortiz, conversó con los canales oficiales del “Cacique” y explicó los objetivos de esta intensa etapa de preparación.

“Después de cinco días muy merecidos de descanso, regresamos a trabajar en el Monumental, donde hicimos las pruebas físicas para analizar todos los mejoramientos, para rearmar todos los programas individuales. Tuvimos una sesión muy fuerte antes del viaje", sostuvo el PF.

En esa línea, el canadiense sostuvo que “llegando aquí, ya estamos trabajando triple. La necesidad de los triples es para que tengamos calidad en cada sesión, para tener enfoques específicos en cada momento. La sesión de la tarde de ayer fue una de las mejores que tuvimos juntos, donde los chicos andaban a full e hicieron sus mejores rendimientos".

“Ya en este primer semestre tenemos un nivel de umbral de trabajo que están acostumbrados, para ellos no es nada raro trabajar fuerte entre semanas, como hemos hecho todo el semestre. Ahora tenemos que alcanzar nuevos umbrales, nuevos niveles, que ellos están dispuestos a eso", añadió.

Además, Pacione valoró el receso del fútbol chileno y destacó la condición del plantel de Colo Colo. “Los veo súper bien. Era importante tener este tipo de pausas para reanimarse para la segunda mitad, sino se hace muy monótono todo el año. Los chicos vinieron con muchas ganas y saben muy bien cuál es el objetivo”.

Para finalizar, valoró el trabajo realizado por los jugadores jóvenes del equipo. “Tenemos a los jóvenes durante la semana, durante el año, no es solo para un partido o para un fin de semana. Están siempre con nosotros o de sparring o en entrenamiento, y eso los hace estar siempre tan preparados y listos para los desafíos", concluyó.