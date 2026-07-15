Dos carabineros son baleados en medio de procedimiento policial en Niebla: uno habría recibido impacto en el rostro

Dos funcionarios de Carabineros habrían sido baleados durante un procedimiento policial registrado en la localidad de Niebla, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

El ataque se habría producido en el marco de un operativo del GOPE en el sector rural de Punucapa, donde personal policial realizaba diligencias vinculadas a la búsqueda de uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín.

Uno de los funcionarios habría resultado con una herida de mayor gravedad, ya que habría recibido la bala en su rostro, siendo atendido de urgencia.

Gobierno condena ataque armado contra carabineros en Valdivia

Tras el hecho, el Gobierno de Chile emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente el gravísimo ataque con arma que afectó a funcionarios de Carabineros de Chile en la zona costera de Valdivia”.

Además, la Delegada Presidencial Regional, Vicky Carrasco, suspendió su agenda de trabajo en la comuna de Corral y se dirigió al Hospital Base de Valdivia para acompañar a los funcionarios afectados, sus familias y coordinar el apoyo gubernamental.

Desde el Ejecutivo también expresaron su respaldo a la institución policial. “Expresamos nuestra solidaridad con Carabineros de Chile y reiteramos nuestro compromiso con la protección de quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de todos quienes habitamos Chile”, señalaron.

En paralelo, el equipo ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos dirige la investigación por las lesiones con arma de fuego que afectaron a los dos funcionarios. El equipo especializado se constituirá en el sitio del suceso y las diligencias fueron instruidas a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, de la PDI.

El Gobierno recalcó que trabajará junto a las policías, el Ministerio Público y las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido. “La violencia contra quienes cumplen la labor de resguardar la seguridad de la ciudadanía no tiene cabida y será perseguida con todo el rigor de la ley”, afirmó.