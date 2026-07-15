PDI detiene a mujer acusada de drogar a víctimas y robarles tras concertar encuentros por redes sociales en Punta Arenas

Una mujer de 31 años quedó en prisión preventiva tras ser detenida por la PDI como presunta autora de cuatro robos con violencia cometidos en Punta Arenas. La investigación apunta a que habría utilizado redes sociales para contactar a sus víctimas y luego sustraer sus pertenencias.

Según los antecedentes reunidos por la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI y la Fiscalía, la imputada concertaba encuentros en domicilios particulares y, durante las reuniones, habría agregado una sustancia a bebidas para provocar la pérdida de conciencia de las víctimas.

El jefe de la BIRO Punta Arenas, subprefecto Gerardo Álvarez, detalló que “la imputada actuaba bajo un mismo modus operandi: contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, concertaba encuentros en sus domicilios y, una vez en el lugar, luego de compartir una cerveza o jugo, les suministraba mediante engaño una sustancia en el mismo bebestible”.

80 días para la investigación

Las diligencias investigativas, que incluyeron revisión de cámaras, empadronamientos y reconocimientos fotográficos, permitieron vincular a la mujer con cuatro delitos similares. “Fue posible identificarla y posicionarla en cada uno de los sitios del suceso”, señaló Álvarez.

Durante los procedimientos realizados en dos domicilios asociados a la imputada, la PDI recuperó especies relacionadas con los robos, avaluadas en unos $15 millones. Además, incautó $1.356.000 en efectivo, una pistola de aire comprimido y cannabis.

La mujer fue formalizada este miércoles y quedó con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 80 días.