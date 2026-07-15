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Karla Rubilar cuestiona proyecto ‘Escucha su Corazón’ impulsado por diputados de derecha: “Es un grave retroceso”

La exministra no compartió la propuesta y lanzó un duro cuestionamiento a uno de sus puntos más polémicos.

Javiera Rivera

Karla Rubilar cuestiona proyecto impulsado por diputados de derecha: “Es un grave retroceso”

Karla Rubilar cuestiona proyecto impulsado por diputados de derecha: “Es un grave retroceso” / FRANCISCO PAREDES

La exministra y militante de Renovación Nacional, Karla Rubilar, criticó el proyecto de ley “Escucha su Corazón”, iniciativa impulsada por diputados de derecha que ha generado debate incluso al interior de Chile Vamos.

La propuesta plantea que las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales legales deban escuchar los latidos del feto antes del procedimiento. De no hacerlo, el médico no podría realizar la intervención.

A través de sus redes sociales, Rubilar recordó que respaldó la ley de aborto en tres causales y sostuvo que el Estado debe acompañar a las mujeres en situaciones complejas, no imponer nuevas exigencias.

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El proyecto fue presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario) y cuenta con el apoyo de parlamentarios del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional. La iniciativa continúa su tramitación en el Congreso.

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