Karla Rubilar cuestiona proyecto ‘Escucha su Corazón’ impulsado por diputados de derecha: “Es un grave retroceso”

La exministra y militante de Renovación Nacional, Karla Rubilar, criticó el proyecto de ley “Escucha su Corazón”, iniciativa impulsada por diputados de derecha que ha generado debate incluso al interior de Chile Vamos.

La propuesta plantea que las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales legales deban escuchar los latidos del feto antes del procedimiento. De no hacerlo, el médico no podría realizar la intervención.

A través de sus redes sociales, Rubilar recordó que respaldó la ley de aborto en tres causales y sostuvo que el Estado debe acompañar a las mujeres en situaciones complejas, no imponer nuevas exigencias.

“Es un grave retroceso. Más humanidad”

“Levantar nuevas barreras desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso. Más humanidad”, escribió la exvocera de Gobierno.

El proyecto fue presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario) y cuenta con el apoyo de parlamentarios del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional. La iniciativa continúa su tramitación en el Congreso.