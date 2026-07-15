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Karen Rojo queda recluida en cárcel de San Joaquín tras extradición: defensa busca descontar tiempo que estuvo recluida en Europa a su condena

La exalcaldesa de Antofagasta volvió a Chile tras ser detenida en Países Bajos y deberá cumplir una pena por fraude al fisco.

Martín Neut

Alejandra Rojas

Karen Rojo queda recluida en cárcel de San Joaquín tras extradición

Karen Rojo queda recluida en cárcel de San Joaquín tras extradición

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La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín luego de regresar a Chile tras su extradición desde Países Bajos, donde permaneció detenida tras salir del país para evitar cumplir una condena por fraude al fisco.

Rojo fue condenada a 5 años y un día de cárcel por un perjuicio fiscal cercano a los $23 millones, luego de que la justicia determinara que utilizó recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para financiar asesorías políticas mientras ejercía como alcaldesa.

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Durante su control de detención en el Centro de Justicia de Santiago, el tribunal resolvió que deberá cumplir la pena en Chile. La solicitud de su defensa para descontar el tiempo que estuvo recluida en Europa será revisada en una audiencia posterior.

Habría cumplido cerca de 1.400 días de reclusión

La abogada Loreto Flores explicó que deberán presentar antecedentes oficiales para acreditar el período de privación de libertad en Países Bajos.

“Necesitamos presentar una documentación oficial por parte del recinto donde Karen Rojo estuvo detenida, en el cual da cuenta la fecha de ingreso en su calidad de detenida, cuánto tiempo estuvo privada de libertad”, afirmó.

Según la defensa, la exjefa comunal habría “cumplido cerca de 1.400 días de reclusión”, por lo que, si se acepta el abono, le quedarían alrededor de 400 días de condena pendiente.

Mientras se resuelve la petición, Gendarmería confirmó que Rojo permanecerá en el penal femenino de San Joaquín y participará vía Zoom en las próximas audiencias vinculadas a su situación judicial.

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