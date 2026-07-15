“Existe una deuda de casi 20 años”: presidenta del Senado pide al Gobierno destrabar reforma que cambia las reglas de la sociedad conyugal

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó al Ejecutivo a dar prioridad al proyecto que modifica el régimen de sociedad conyugal y que busca establecer igualdad entre los cónyuges en la administración de sus bienes.

Durante la Cuenta Pública del Congreso, la senadora afirmó que “existe una deuda que lleva demasiado tiempo esperando, casi 20 años: la reforma al régimen de sociedad conyugal”, apuntando al extenso periodo de tramitación de la iniciativa.

Actualmente, este régimen establece que el marido administra el patrimonio común del matrimonio, incluyendo bienes adquiridos antes y durante la unión. El proyecto propone reemplazar esa regla por una administración compartida entre ambos cónyuges.

“Detrás de los años de tramitación hay mujeres reales”

La iniciativa también permite que la pareja acuerde quién estará a cargo de la administración de los bienes sociales, en lugar de asignar esa función automáticamente al marido.

El proyecto fue ingresado en 2011 por el entonces Servicio Nacional de la Mujer y permanece en segundo trámite constitucional.

Núñez sostuvo que “detrás de los años de tramitación hay mujeres reales que merecen que nuestra legislación avance al ritmo de la igualdad jurídica que Chile ya reconoce en tantos otros ámbitos”.

La senadora pidió al Ejecutivo impulsar la discusión para avanzar en el despacho de una reforma que busca actualizar las normas patrimoniales del matrimonio.