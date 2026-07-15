Dominio hispano: las nueve ligas entre las que se reparten los jugadores que disputarán la final del Mundial 2026 / Agencia Getty

Argentina y España serán quienes disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026.

Los trasandinos buscarán defender con éxito su trofeo de Qatar 2022, mientras que el elenco hispano apunta a volver a dar la vuelta olímpica tras quebrar su sequía planetaria en Sudáfrica 2010.

Un dato interesante en torno a esta situación esta en torno al origen de las ligas desde la cual llegaron a Norteamérica los 52 futbolistas, sin tomar en cuenta los cambios que ya se hayan producido, como el traspaso de Nicolás Otamendi a River Plate o de Marc Cucurella al Real Madrid.

Son nueve torneos los que tendrán representación en la final de la Copa del Mundo, con una esperable tendencia hacia La Liga. A ellos se suman Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Argentina y Brasil.

El club que concentra la mayor cantidad de citados entre los futbolistas que disputarán el último partido del Mundial 2026 es el Atlético de Madrid, con 9 jugadores (seis argentinos y tres españoles).

Le sigue en el conteo el Barcelona, con 8 citados (todos hispanos) y el tercer lugar en este particular podio lo comparten el Athletic de Bilbao y el Arsenal, con 3 jugadores cada uno (todos españoles en ambos elencos).

El desglose de los clubes a los que pertenecen los jugadores que disputarán la final del Mundial

La Liga (24)

Atletico de Madrid (9): Juan Musso, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente,y Alex Baena.

Barcelona (8): Eric Garcia, Ferrán Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia, Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsi.

Athletic Bilbao (3): Aymeric Laporte, Nico Wiliams y Unai Simón.

Real Betis (1): Giovanni Lo Celso.

Real Sociedad (1): Mikel Oyarzábal.

Osasuna (1): Victor Muñoz.

Celta de Vigo (1): Borja Iglesias

Premier League (13)

Arsenal (3): David Raya, Mikel Merino, Martín Zubimendi.

Chelsea (2): Enzo Fernández, Marc Cucurella

Tottenham (2): Cristian Romero, Pedro Porro.

Bournemouth (1): Marcos Senesi.

Manchester United (1): Lisandro Martínez.

Manchester City (1): Rodrigo Hernández.

Liverpool (1): Alexis Mac Allister.

Aston Villa (1): Emiliano Martínez.

Crystal Palace (1): Yeremy Pino.

Ligue 1 (5)

Olympique Marsella (2): Gerónimo Rulli, Facundo Medina

Olympique Lyon (1): Nicolás Tagliafico.

Estrasburgo (1): Valentín Barco.

PSG (1): Fabián Ruiz.

Serie A (2)

Como (1): Nicolás Paz

Inter de Milán (1): Lautaro Martínez.

Argentina (2)

River Plate (1): Gonzalo Montiel.

Boca Juniors (1): Leandro Paredes.

Bundesliga (2)

Bayer Leverkusen (2): Ezequiel Palacios, Alejandro Grimaldo.

MLS (2)

Inter Miami (2): Lionel Messi, Rodrigo de Paul.

Portugal (1)

Benfica (1): Nicolás Otamendi.

Brasil (1)

Palmeiras (1): José López.