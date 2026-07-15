Michelle Carvalho impacta al revelar drástico cambio físico tras bajar 7 kilos en un mes: “Para mí son bélicos”

La modelo e influencer brasileña Michelle Carvalho encendió las redes sociales tras compartir una aplaudida secuencia de postales desde su tierra natal, donde aprovechó de revelar el importante proceso de transformación física en el que se encuentra trabajando.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile se mostró disfrutando de las paradisíacas costas de Arraial do Cabo, en Brasil, luciendo un traje de baño.

“Bajé 7 kilos en un mes. Vine a Brasil a ponerme traje de baño con toda la perso y, aunque los cambios no se noten, créanme que para mí son bélicos”, escribió con total honestidad en su publicación de este miércoles, agregando muy feliz que se sintió “súper cómoda en la playa”.

A mediados de junio, la influencer ya había adelantado a sus más de un millón de seguidores que había comenzado un plan de entrenamiento y alimentación equilibrada, aunque sin someterse a presiones extremas.

En ese entonces, Carvalho detalló que su rutina inicial consistía simplemente en aumentar la actividad diaria: “He intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados”, explicó en su momento tras perder sus primeros 4 kilos.

“Continuamos preparándonos para lo que se viene...”, cerró misteriosamente la brasileña, sembrando la duda sobre sus futuros proyectos.

“Eres una reina”

Como era de esperarse, la caja de comentarios de la brasileña rápidamente se inundó de miles de interacciones y una ola de buenas vibras por parte de sus fieles fanáticos, quienes destacaron su actitud y desplante.

“Regia”, “Te queda estupendo”, “Divina como siempre” y “No aflojar, sos una campeona en todo lo que te propones”, fueron solo algunos de los cariñosos mensajes que le dejaron en la red social.