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Día Mundial de las Habilidades de la Juventud: alertan dura brecha laboral para jóvenes con discapacidad en Chile

Fundación TACAL advirtió que la falta de formación adecuada puede condenar a jóvenes con discapacidad a la dependencia, en medio de un mercado laboral cada vez más exigente.

Juan Castillo

Getty Images

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En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, establecido por la ONU cada 15 de julio, Fundación TACAL realizó un llamado urgente al Estado y a las empresas para fortalecer la capacitación laboral de jóvenes con discapacidad en Chile.

La organización advirtió que, en un mercado marcado por la inteligencia artificial, la digitalización y los empleos verdes, la formación ya no puede entenderse solo como una herramienta para cumplir cuotas legales, sino como una vía real de autonomía, inclusión y desarrollo.

El panorama laboral juvenil ya es complejo: en Chile, el desempleo de jóvenes promedia cerca del 25% durante el primer semestre del año, más del doble del promedio nacional, mientras que en mujeres llega al 28%.

Según TACAL, aunque no existen cifras formales, este escenario sería aún más crítico para jóvenes con discapacidad.

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La presidenta de la fundación, Andrea Zondek, fue enfática al advertir las consecuencias de no garantizar acceso a formación. “Si en Chile las personas con discapacidad no tienen el derecho a capacitarse, lo más probable es que sean cesantes y dependientes de un estado subsidiario de por vida”, señaló.

El informe también alerta que cerca del 22% de los empleos cambiará hacia 2030 debido al impacto tecnológico, dejando obsoleto el 40% de las habilidades actuales. Por eso, la capacitación debe incorporar competencias técnicas, digitales, de inteligencia artificial y socioemocionales.

Desde la fundación recalcaron que la inclusión laboral debe ir más allá de una exigencia administrativa. “Tenemos la convicción de que un país que se desarrolla, un país que crece, un país que forma a sus trabajadores lo hace para que de verdad puedan participar del desarrollo de la economía”, afirmó Zondek.

La organización también destacó que trabaja junto a empresas grandes, medianas y pequeñas para avanzar desde una inclusión por cumplimiento hacia procesos de calidad. “Ese es el cambio que queremos producir con el trabajo con cada una de las empresas”, cerró la presidenta de Fundación TACAL.

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