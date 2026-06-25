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Sernac fiscalizará malls chinos en todo el país: estas infracciones pueden costar multas de más de $21 millones

El organismo revisará que estos comercios respeten la Ley del Consumidor.

Javiera Rivera

¿Qué precauciones hay que tener con la comida de malls chinos?: El Doctor Chef nos explica

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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció una fiscalización a nivel nacional a todos los malls chinos para verificar que cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley del Consumidor.

El operativo abarcará importadoras y tiendas de comercio minorista que venden productos para el hogar, vestuario, calzado, artículos electrónicos y otros bienes de consumo, un formato que ha crecido en distintas ciudades del país.

Entre los aspectos que revisará el organismo se encuentran la correcta exhibición de los precios, la rotulación de los productos en español, la información sobre la garantía legal y que los artículos eléctricos y electrónicos cuenten con el sello SEC, que certifica su seguridad.

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Además, el Sernac recordó que todas las empresas que operan en Chile deben entregar información clara sobre sus productos, incluyendo advertencias, instrucciones de uso y riesgos asociados cuando corresponda.

Respecto de la garantía legal, el servicio reiteró que los consumidores pueden optar por la devolución del dinero, el cambio del producto o su reparación gratuita cuando este presente fallas o le falten piezas, siempre que el reclamo se realice dentro de los seis meses posteriores a la compra.

En caso de detectar incumplimientos durante las fiscalizaciones, el organismo podrá presentar denuncias ante la justicia. Las sanciones pueden alcanzar las 300 UTM por cada infracción, lo que actualmente equivale a más de $21 millones.

Finalmente, el Sernac recordó que los consumidores pueden presentar reclamos a través de su sitio web (AQUÍ), del teléfono gratuito 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas regionales del servicio.

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