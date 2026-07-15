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VIDEO. Quién es “El Rana”, el acusado del crimen del cabo Naín que fue capturado tras un violento operativo

Con su detención, ya son tres las personas vinculadas judicialmente al caso.

Javiera Rivera

Quién es “El Rana”, el acusado del crimen del cabo Naín que fue capturado tras un violento operativo

Quién es “El Rana”, el acusado del crimen del cabo Naín que fue capturado tras un violento operativo

Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, fue detenido este miércoles durante un operativo policial realizado en la Región de Los Ríos. El hombre, de 29 años, era el último prófugo por el homicidio del cabo Eugenio Naín.

La captura se concretó en la comunidad Antillanca, en el sector rural de Punucapa, cerca de Valdivia. Sin embargo, el procedimiento terminó con un enfrentamiento armado, luego de que el imputado se resistiera a la detención.

Como consecuencia, dos carabineros resultaron baleados. Uno de ellos recibió un impacto en el rostro y permanece internado en estado grave, con pronóstico reservado, mientras que ambos fueron trasladados al Hospital Base de Valdivia.

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¿Quién es “El Rana”?

Según la investigación, Cancino Tapia es sindicado como el autor material del asesinato del cabo Eugenio Naín, quien murió el 30 de octubre de 2020 cuando acudía a un procedimiento por desórdenes en la Ruta 5 Sur, a la altura de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas.

Con su detención, ya son tres las personas vinculadas judicialmente al caso. Uno de los involucrados, Luis Tranamil, ya fue condenado, mientras que Francisco Javier Painemil fue detenido en abril de este año.

Tras el operativo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladó hasta Valdivia para conocer el estado de salud de los funcionarios heridos. También se esperaba la llegada del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

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