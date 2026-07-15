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Promovían venta por WhatsApp y Facebook: así operaba la red de adolescentes que fabricaba armas impresas en 3D

La indagatoria estableció que la estructura creó una comunidad de interesados en comprar armamento, incluyendo armas fabricadas con impresoras 3D, en una de las mayores investigaciones por tráfico ilegal realizadas en Chile.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Oscar Guerra

Nuevos antecedentes surgieron tras el megaoperativo contra el tráfico ilegal de armas que dejó más de 40 detenidos y más de 50 armas incautadas en distintos puntos del país.

La investigación permitió establecer que detrás de la fabricación y comercialización de armas impresas en 3D existía una red conformada por grupos de adolescentes y jóvenes que utilizaban redes sociales para captar interesados.

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Agencia Uno | Referencial

De acuerdo con los antecedentes del caso, la organización comenzó articulándose a través de grupos en Facebook y WhatsApp, donde se fue formando una comunidad de “promotores” y potenciales compradores de armas de fuego confeccionadas mediante impresión 3D, conocidas como “armas fantasma” por carecer de número de serie y registros oficiales que permitan rastrear su origen.

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La indagatoria, liderada por la Fiscalía Supraterritorial junto a la PDI, permitió desbaratar lo que el Ministerio Público ha calificado como la mayor organización dedicada al tráfico de este tipo de armamento detectada hasta ahora en Chile.

Durante los cerca de 100 allanamientos simultáneos realizados en distintas regiones también se incautaron municiones, dinero en efectivo, impresoras 3D y diversos elementos utilizados para la fabricación clandestina de armas.

Tras la detención de los imputados, la Fiscalía solicitó ampliar la detención de todos los involucrados por cinco días, petición que fue acogida por el tribunal. En esa línea, la audiencia de formalización quedó fijada para el próximo lunes 20 de julio en el Centro de Justicia, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos durante la investigación.

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