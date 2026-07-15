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“No veía más”: Abogado de conductor del atropello en Viña reveló el argumento con el que busca explicar la tragedia

Durante la formalización, la defensa reveló la conversación que habría mantenido el imputado minutos antes de la tragedia.

Javiera Rivera

La defensa del conductor del atropello en Viña reveló el argumento con el que busca explicar la tragedia

La defensa del conductor del atropello en Viña reveló el argumento con el que busca explicar la tragedia

Durante la audiencia de formalización del cabo de la Armada imputado por el atropello múltiple que dejó seis fallecidos en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, su defensa aseguró que el conductor perdió el conocimiento antes del accidente.

El abogado Gonzalo Yussef afirmó que, minutos antes del impacto, su representado hablaba por manos libres con su pareja y le comentó que se sentía mal y que “no veía más”. Según esa versión, intentó detener el vehículo cerca de un paradero y no recuerda lo ocurrido después.

La defensa sostuvo que esa declaración coincide con el parte policial, ya que el automóvil perdió el control antes de ingresar a la acera.

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En ese contexto, Yussef aseguró que si el conductor hubiese estado consciente, habría reaccionado al golpear la cuneta o intentado frenar, algo que, a su juicio, no ocurrió.

Además, cuestionó la estimación de velocidad presentada por la Fiscalía y afirmó que el permiso de circulación vencido y la falta del seguro obligatorio no fueron factores que provocaran el accidente.

El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, mientras que la investigación continuará con nuevas diligencias, entre ellas contrastar la versión entregada por la pareja del cabo.

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