Detienen a último implicado por homicidio del suboficial Eugenio Naín: cayó tras balear a dos carabineros en Valdivia

Tras permanecer más de cuatro años prófugo por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, uno de los presuntos implicados fue detenido este miércoles en la comuna de Valdivia, luego de un operativo que terminó con dos funcionarios policiales heridos a bala.

La captura se produjo al interior de la comunidad Antillanca, en el sector Curiñanco, donde equipos del O.S.9 y del GOPE de Carabineros desarrollaban una investigación que mantenía bajo vigilancia al sospechoso desde el pasado 9 de julio.

Según informó Carabineros, tras siete días de seguimiento, técnicas de camuflaje e infiltración en una zona boscosa para establecer la rutina del imputado, los efectivos detectaron al hombre, identificado con las iniciales C.E.C.T. (29), ingresando a un domicilio. En ese momento se ejecutó la orden de entrada y registro autorizada por el Juzgado de Garantía de Temuco.

Al irrumpir en el inmueble, el sujeto abrió fuego contra el personal policial con un revólver calibre .38. El ataque dejó gravemente herido al cabo primero Marco Javier Cosme Barquero, quien recibió un disparo en el rostro, mientras que el suboficial Roberto Fabián Canio Quilaleo sufrió una herida de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Valdivia.

Durante el procedimiento, el imputado también resultó herido por un disparo en el rostro y fue derivado al Hospital Base de Valdivia, donde permanece consciente bajo custodia policial.

Desde el Gobierno confirmaron que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajarán a Valdivia para conocer el estado de salud de los funcionarios lesionados.

El detenido permanecía prófugo desde mayo de 2021 por su presunta participación en el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias por el ataque armado contra los carabineros.