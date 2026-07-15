Tuchel explica sus cambios en la caída de Inglaterra y lanza un duro dardo a sus críticos: “Es fácil decir...”

La increíble derrota de Inglaterra por 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 generó reacciones inmediatas en el elenco británico. El principal apuntado por la eliminación fue el técnico Thomas Tuchel, quien quedó en el centro de las críticas por sus decisiones tácticas que permitieron la remontada de la “Albiceleste”.

Tras el pitazo final, el entrenador alemán intentó explicar lo sucedido en Atlanta y defendió la decisión de replegar a su equipo con un sistema más defensivo cuando ganaba 1-0 frente al equipo de Lionel Scaloni.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", afirmó el DT.

De todos modos, Tuchel no escondió su desazón y agregó: “Nos sentimos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar, concedimos muchas ocasiones. No pudimos recuperar la posesión del balón y luego concedimos muchos centros, ocasiones y disparos. No pudimos mantener el nivel después de marcar”.

La explicación de Tuchel sobre los cambios

Consultado sobre las polémicas sustituciones que llevó a cabo, todas en zona defensiva, Tuchel explicó: “También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos una ocasión inmediatamente y decidimos poner una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos".

“Ganaron todos los balones aéreos, no paraban de centrar, así que pusimos una defensa de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo. Justo después de nuestro gol, sin ninguna sustitución, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones, así que intentamos ayudar. Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que me equivoqué”, complementó.

Asimismo, intentó justificar por qué Inglaterra no fue más ofensiva. “No sirve de nada si no puedes conseguir el balón. No pudimos salir de allí. Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos”.

Finalmente, Thomas Tuchel envió un mensaje a sus críticos. “No hay problema, entiendo que estas discusiones existan y que haya millones de entrenadores después del partido, pero tuve que decidir yo”, sentenció.