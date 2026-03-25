“Llegué a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo... El sexo era mi única adicción”

Antonio Ríos, el histórico cantante argentino de cumbia, se confesó en una reciente entrevista. "El Maestro" detrás de Nunca me faltes se abrió por completo a sus 71 años de edad.

“Voy a cumplir 72 en agosto. Sigo igual, siempre sobre el escenario. La gente me recibe bien y yo les devuelvo el cariño. No me siento famoso, soy sencillo. Si me falta el escenario, me muero de tristeza”, admitió sobre su carrera.

Eso sí, lo que más llamó la atención fue cuando comenzó a ahondar en su vida privada: tiene 25 hijos, 22 biológicos y tres del corazón, de parejas previas de las madres.

“Hasta los cuarenta tenía cuatro hijos. Después llegó la fama, mucha fama, y eso tuvo que ver. Las chicas se entregaban. ¿Viste? Y yo no quería pasar por pavo”, comentó en el programa que lleva el mismo nombre del hit ya mencionado.

Según él, desarrolló un gusto irrefrenable por el sexo opuesto. “Llegué a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo, alternando días en cada casa”, sostuvo. "Nunca tomé ni fumé. El sexo era mi única adicción", añadió el artista.

“Tener sexo todos los días te rejuvenece”, lanzó entre risas. Eso sí, hace algún tiempo accedió a hacerse una vasectomía y aquello hizo que bajara el ritmo. “Ahora estoy más tranquilo”, describió Ríos.

“Mis hijos me insistían: “Papá, dale, pará un poco”. Me operé después de hablarlo con ellos. Aprovecharon una internación mía por el estómago para recomendarme la vasectomía. Ahora sí, la fábrica está cerrada", explicó durante el diálogo.