JC Rodríguez explotó contra figura de Mega en medio de pataleta con dura frase: “Con el que te metiste, patas negras”

Un tenso momento se vivió en ¿Volverías con tu ex? 2, luego de que una discusión entre participantes obligara a Julio César Rodríguez a intervenir en plena actividad.

Todo ocurrió cuando Estefi lanzó una dura acusación contra Sofía, quien había regresado recientemente al encierro en Perú.

“Lo que creo que oculta Sofía es el pololo que tiene afuera. Vendiste una relación que no era real, por lo cual te sigo llamando falsa”, dijo sin filtro.

La respuesta de Sofía Latorre no tardó en llegar. “¡Con el que te metiste, patas negras...! Patas negras, patas negras”, lanzó, visiblemente molesta.

Estefi intentó defenderse y aseguró que nunca se involucró realmente con esa persona. “Hubo un par de besos hace muchos años atrás… No estaban juntos”, explicó.

Julio César Rodríguez frenó en seco a Sofía en reality de Mega

Lejos de calmarse, Sofía se levantó de su asiento y se acercó a encarar a su compañera, lo que provocó la inmediata reacción de Julio César Rodríguez.

“Sofía, vienes entrando hoy día, por favor. Siéntate inmediatamente”, le exigió el animador.

Cuando la participante intentó responderle, Rodríguez fue tajante y no le permitió continuar con la interrupción.

“Si no eres capaz de respetar lo que te digo, no haces la actividad. No respetaste”, le advirtió, marcando el límite tras la fuerte discusión.