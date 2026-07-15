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¿Por qué no debes dejar el cargador enchufado después de cargar el celular?

Aunque parezca un hábito inofensivo, mantener el cargador enchufado sin uso esconde riesgos que no todos consideran.

Javier Méndez

¿Por qué no debes dejar el cargador enchufado después de cargar el celular?

¿Por qué no debes dejar el cargador enchufado después de cargar el celular? / Capelle.r

Dejar el cargador enchufado después de cargar un celular, tablet o computador es un hábito común, pero no siempre recomendable.

Aunque los cargadores modernos cuentan con sistemas de protección y su consumo eléctrico en reposo suele ser bajo, mantenerlos conectados de forma permanente puede afectar su vida útil y aumentar riesgos en ciertas condiciones.

¿Por qué el cargador sigue funcionando aunque no cargue nada?

Cuando un cargador queda conectado al enchufe, sus componentes internos siguen activos. Esto se conoce como consumo en reposo o “fantasma”, es decir, energía utilizada aunque no haya ningún dispositivo conectado.

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En un solo cargador, el gasto suele ser mínimo. Sin embargo, si en una casa hay varios adaptadores enchufados todo el día, el consumo eléctrico acumulado puede aumentar con el tiempo.

Por lo demás, la práctica puede generar desgaste progresivo en sus componentes electrónicos, especialmente si se trata de un modelo antiguo, barato o de baja calidad.

Sumado a lo anterior, una subida repentina de voltaje puede dañar el adaptador, incluso si no está cargando ningún dispositivo.

El riesgo también aumenta cuando se usan cargadores no certificados, falsificados o en mal estado. Si el adaptador se calienta demasiado, tiene grietas, olor extraño, enchufe suelto o cable pelado, lo recomendable es dejar de usarlo y reemplazarlo.

También se debe evitar cargar dispositivos sobre camas, sillones o superficies que acumulen calor, ya que eso puede favorecer el sobrecalentamiento.

La recomendación más simple es desenchufar el cargador cuando no se va a usar durante varias horas o durante la noche.

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Kate Wieser

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