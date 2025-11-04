Qué es el “método Kivin”, la forma de sexo oral que promete orgasmos femeninos en menos de 3 minutos / Getty Images

A la hora de practicar sexo oral, hay diversas técnicas que pueden marcar la diferencia y favorecer una conexión más íntima con la pareja.

Una de las más comentadas en los últimos años es el llamado “método Kivin”, una tendencia que propone una variación en la posición tradicional para intensificar el placer.

Todo consiste en modificar el ángulo habitual del sexo oral: en lugar de colocarse entre las piernas de la pareja, quien estimula se posiciona de lado, de modo que ambos cuerpos formen una especie de cruz o forma de “T”.

“Esto permite una estimulación del clítoris de lado a lado y completa (...) también una estimulación del clítoris de lado a lado y completa”, señaló Jasmine Richardson, especialista en terapia sexual, al sitio web Giddy.

“El método Kivin se sentirá diferente para cada persona con vulva. Aún así, proporciona una sensación novedosa al método clásico de cunnilingus“, explica el sitio web MasterClass.

Algunos expertos han postulado que si se aplica correctamente la mujer podría alcanzar el orgasmo en 3 minutos o menos, siempre y cuando se aplique de la forma correcta.

Eso sí, Erika Evans, experta en sexualidad, señaló a Giddy una advertencia que se debería tener en consideración. "Desaconsejo mucho a las personas que usen el tiempo como parámetro para determinar si esta es una técnica efectiva para una persona o no", comentó.

Muchas veces el éxito del “método Kivin” dependerá de las interacciones previas antes de llegar a él, vale decir, los “juegos previos”.

“El tiempo para alcanzar un orgasmo puede cambiar según la persona, la experiencia y el estado de ánimo”, complementó Evans.