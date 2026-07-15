Más de 40 detenidos y 50 armas incautadas: así fue el megaoperativo con casi 100 allanamientos en Chile

Un masivo operativo contra el tráfico ilegal de armas, que contempló cerca de un centenar de allanamientos simultáneos en distintas regiones del país, dejó hasta el momento más de 40 personas detenidas y más de 50 armas de fuego incautadas.

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía Supraterritorial, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, y ejecutadas por equipos multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante los procedimientos, los detectives también decomisaron municiones, dinero en efectivo, máquinas de impresión 3D y diversos elementos presuntamente vinculados con la fabricación y comercialización clandestina de armamento.

Entre los principales hallazgos se encuentran armas elaboradas mediante impresión 3D, conocidas como “armas fantasmas”, debido a que no cuentan con números de serie ni otros registros que permitan establecer su origen o trazabilidad.

Esta característica dificulta que el armamento pueda ser identificado y rastreado por las autoridades durante las investigaciones policiales y judiciales.

Desde el Ministerio Público indicaron que el procedimiento corresponde a la etapa final de una investigación de largo aliento contra una estructura dedicada al tráfico ilegal de armas, considerada la organización de este tipo más grande detectada hasta ahora en el país.

La Fiscalía Supraterritorial calificó el despliegue como uno de los mayores operativos realizados por el organismo junto con la PDI.

Durante las próximas horas se espera que el Ministerio Público entregue un balance oficial con la cifra definitiva de detenidos, los lugares intervenidos y el detalle del armamento y las especies recuperadas.