Ironman 70.3 de Pucón: abren las inscripciones y fijan fecha para la edición 2027 / Club Deportivo Universidad Católica

A seis meses de haberse disputado una nueva edición del Ironman 70.3 de Pucón, los organizadores ya piensan en 2027.

Al respecto, el Club Deportivo Universidad Católica informó que este miércoles 15 de julio se abrieron oficialmente las inscripciones para “la carrera más linda del mundo”.

“El prestigio de esta competencia es el resultado de muchos años de trabajo y de un compromiso permanente con la excelencia deportiva y organizativa. Ese es el estándar que queremos seguir manteniendo, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Pucón y su alcalde, Sebastián Álvarez, para ofrecer una prueba de nivel internacional y seguir posicionando a la comuna como un referente del deporte y el turismo”, señaló Francisco Urrejola, presidente del CDUC.

Los 1.900 metros de natación se llevarán a cabo en el lago Villarrica, con el volcán como telón de fondo. Posteriormente, los 90 kilómetros de ciclismo se realizarán por el camino internacional rumbo a Curarrehue y, para finalizar, los 21 kilómetros de trote se desarrollarán por la península de Pucón y un sector de la ciudad.

La edición 2027 del Ironman 70.3 de Pucón se realizará el domingo 10 de enero del próximo año. La información oficial sobre el proceso de inscripción, categorías, reglamento y programación del evento estará disponible en www.lacatolica.cl.