Polémico “chamán” de Duco: la explicación del Ministerio del Deporte por millonario sueldo de su asesor / Hans Scott

La polémica en que ha estado envuelta la Ministra del Deporte, Natalia Duco, por la disputa ante la no autorización del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, derivó en otros hechos durante los últimos días.

En el marco de la tensión a la que ha estado sometida la exatleta, el sitio The Clinic apuntó a una particular asesoría que ha tenido la autoridad.

Se trata de Silvio García, apodado internamente como el “chamán”, quien le habría leído textos motivacionales religiosos con tal de tranquilizar a la Ministra del Deporte.

Ante esto, se cuestionó públicamente el rol de este asesor de Natalia Duco, más aún cuando, a través de Transparencia, se supo que ganaba $4.119.000 mensuales por su trabajo a nivel gubernamental.

Desde el Ministerio del Deporte salieron al paso de esta situación y, según lo que comentaron a ADN.CL, dicho monto no se relaciona con la mentoría espiritual que pueda ofrecerle a la ministra, siendo funcionario de confianza de esta.

Según lo indicado por fuentes al interior de la orgánica, el contrato a honorarios de Silvio García se corresponde a su rol de ingeniero, desarrollando asesorías estratégicas, las cuales lo tienen como encargado del modelo de gestión y desarrollo tecnológico de procesos internos en el Mindep.