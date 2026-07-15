Minsal enciende las alertas por avance de Influenza B: se convierte en el principal virus respiratorio en Chile

El Ministerio de Salud informó que la Influenza B se convirtió en el virus respiratorio predominante en Chile durante la semana epidemiológica 27, correspondiente al 5 al 11 de julio, y advirtió que la circulación de estos agentes podría aumentar con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, la positividad de las muestras alcanzó un 42,9%.

La Influenza B lideró la circulación con un 24,1% de los exámenes positivos, seguida muy de cerca por la Influenza A (23,9%), mientras que el rinovirus (18,2%) y el Virus Respiratorio Sincicial (16%) completaron los principales virus detectados.

“Vuelve a aumentar la circulación”

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, explicó que la baja observada en las últimas semanas responde al receso escolar y anticipó un cambio de tendencia. “Una vez se retoma la actividad educacional, vuelve a aumentar la circulación de virus respiratorios”, afirmó.

Respecto de la campaña de inmunización, el Minsal señaló que la cobertura contra la influenza alcanza un 77,4%, aunque persisten grupos rezagados, especialmente las personas mayores de 60 años, cuya cobertura llega solo al 61,6%, muy por debajo de la meta del 85%.

Influenza A (H3N2) en Chile / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“La gente enferma cuando va subiendo”

En cuanto al estado de la red asistencial, las atenciones y hospitalizaciones por causas respiratorias disminuyeron respecto de la semana anterior. Sin embargo, las personas de 65 años y más fueron la única excepción, al registrar un aumento de 2,1% en las hospitalizaciones.

Frente a ese escenario, la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, llamó a reforzar la vacunación en este grupo.

“La gente enferma cuando va subiendo la curva como cuando va bajando, por lo tanto el momento más adecuado para vacunarse sigue siendo ahora”, sostuvo, recordando además que la vacuna demora cerca de dos semanas en generar protección.